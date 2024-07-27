Tarhana Yapımı Nedeniyle Yol Kenarlarına Serilen Tarhanalar Vatandaşların Tepkisine Neden Oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaz mevsimi ile birlikte kış sofralarının vazgeçilmesi olan "tarhana" yapım telaşı başlarken, tarhanaların güneşte kurutulmak için cadde ve sokaklarda yol kenarına gelişigüzel serilmesi vatandaşların ve sürücülerin tepkisine neden oldu.

Tarhanaların güneşte kurutulmak üzere mahallelerde cadde ve sokaklar üzerinde yol kenarlarına gelişigüzel olarak serilmesi nedeniyle birçok kişi araçlarıyla geçiş yapamadıklarını savunup polis ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler verilen adreslere giderek yol kenarlarına serilen tarhanaları kaldırttı. Ekipler, ulaşımın kapanmasına yol açtığı için yol kenarlarına tarhana serilemeyeceği uyarısında bulunurken, aksi davrananlara cezai işlem uygulanacağı hatırlatması yaptı. - KONYA