Taraflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun makamında bir araya geldi, kriz sona erdi

AYDIN (İHA) – Geçtiğimiz hafta, toplu iş sözleşmesinde mutabakat sağlanamadığı için grev kararı alan Belediye İş Sendikası çalışanlarına müjdeli haber geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun makamında bir araya gelen taraflar, Başkan Çerçioğlu'nun arabuluculuğunda anlaştı.

Çalışanlar adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve çalışanların sesine kulak veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür eden Belediye İŞ Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, "Varılan mutabakat sonucu çalışanlarımıza erken bayram yaptıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mart ayının son haftasında toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varamadıkları için Kuşadası Belediyesi'nde grev kararı aldıklarını belirten Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, bugün akşam saatlerinde yapılan toplantı ile bu sorunun çözüldüğünü belirtti.

"Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçoğlu'na teşekkür ediyoruz"

Türkiye'nin ve Aydın'ın dünyaya açılan kapısı konumundaki Kuşadası'nda grev yapmanın hiç tarafı olmadıklarını ve turizm sezonu öncesi önemli bir sıkıntının sona erdiğini kaydeden Sendika Başkanı Hidayet Yaman, "Bugün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun makamında, Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel ile bir araya geldik. Her iki tarafın konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanımız Çerçioğlu'nun da arabuluculuğunda ortak noktada buluştuk. Mutabakat sağlanarak, her iki taraf da görüşmeden mutlu ve memnun ayrıldı. Pazartesi günü saat 18: 00'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Çerçioğlu'nun katılımı ile imza töreni yapılacak. Ardında yine Büyükşehir tarafından verilen iftarda çalışanlar aileleri ile birlikte Belediye Yöneticileri ile birlikte iftar yapacak. Sorunun krize dönüşmeden çözülmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yaman ayrıca, yapılacak ek protokol ile kadrolu 140 işçiye de maaşlarda ortalama 1000'er TL iyileştirme yapılacağını da müjdeledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel