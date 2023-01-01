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Tapu müdürü Karakuloğlu, 2022 yılını değerlendirdi

Yerel Haberler

Tapu müdürü Karakuloğlu, 2022 yılını değerlendirdi

Sungurlu Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu, Müdürlüğü olarak yoğun bir çalışma döneminin ardından 2022 yılını bitirdiklerini söyledi.

Sungurlu Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu, Müdürlüğü olarak yoğun bir çalışma döneminin ardından 2022 yılını bitirdiklerini söyledi.

2022 yılında, 30 bin 928 başvuru, 26 bin 825 yevmiye, 10 Milyon TL üzerinde Tapu harcı, 2 Milyon TL üzerinde döner sermaye tahsilatı gerçekleştirdiklerini aktaran Karakuloğlu, "Binlerce tapu ve 6 binin üzerinde işlem yapıp binlerce vatandaşımızın sorunlarına çözüm bulduk.

Teşekkür, takdir ve dua aldık. Kimi zaman yakınma ve eleştirilere muhatap olduk. Acı tatlı anılarla 2022 yılını geride bıraktık. Bu yoğun ve özverili çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, işbirliği yaptığımız kurumlara, desteklerini esirgemeyen mülki ve idari amirlerimize teşekkür ederim. Yeni yıl 2023 hepinize sağlık mutluluk huzur getirsin" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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