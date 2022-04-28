Tansiyon, 16 yıldır güldürüyor

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da ramazan ayının vazgeçilmez programı Tansiyon 16 yıldır Erzurumluların neşe kaynağı olmaya devam ediyor.

Salih Yalçın'ın Kartv.net üzerinden hazırlayıp sunduğu program izleyicilerinden tam not alıyor. Erzurum' un cadde ve sokaklarında vatandaşlarla yaptığı birbirinden renkli röportajlarla izleyicilerini kahkahaya boğan Yalçın, Tansiyon programı ile ilgili şunları söyledi, "Erzurum'un unutulmaya yüz tutmuş kültürünü, örfünü, ananelerini mizah katarak ramazan ayına has bir sunumla 16 yıldır izleyicilerimizin takdirine sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel