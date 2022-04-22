Tanoğlu: "Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır" - Haberler

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Tanoğlu: "Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tanoğlu: 'Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır'

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanoğlu mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır.

Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; Kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Erzincan, Çocuk, Yerel, Haberler

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