Tango Severler 'Yeni Yıl Milonga Gecesi'nde Buluştu

Nilüfer Pancar Deposu'nda düzenlenen 'Yeni Yıl Milonga Gecesi'nde tango tutkunları bir araya geldi. Çalan müziklerin ritmine ayak uyduran tango severler, bu özel gece ile yeni yıla 'Merhaba' dedi.

Nilüfer'de etkinliklerin adresi haline gelen Nilüfer Pancar Deposu, renkli bir geceye ev sahipliği yaptı. Tango tutkunlarını buluşturan etkinlikte, 'Yeni Yıl Milonga Gecesi' düzenlendi. Tango eğitmeni Ahmet Gezen'in katkılarıyla hazırlanan gecede; 150'den fazla dansçı, sahnede performanslarını sergiledi. Dj Altan Şirin'in özenle hazırladığı müziklerin yanı sıra Gülcan & Ataberk, Fulya & Avni, Dilara & Barış çiftlerinin gösterileri programı zenginleştirdi. - BURSA