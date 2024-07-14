Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 15 Temmuz Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Tanfer yayımladığı mesajında bundan 8 yıl önce hain FETÖ Örgütü'nün alçak saldırısı karşında yüreğinde vatan sevgisi yatan kahraman şehitlerin kararlı duruşu ile darbenin püskürtüldüğünü ifade etti.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatandaşlarımız, hainlere karşı güvenlik güçlerimizin yanında yer almış; kadını, erkeği, genci yaşlısı canları pahasına vatanı korumak için tankların, topların önüne siper olmuştu. 15 Temmuz aynı zamanda; Milli Mücadelede ve Çanakkale'de olduğu gibi, tarihin her döneminde olduğu gibi, saldırı nereden gelirse gelsin, vatan için inanç ve cesaretle, gözümüzü kırpmadan canımızı vereceğimizi, tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz gündür. Öyle ki; hainlere karşı destan yazdığımız 15 Temmuz'da, Ülkemizin gururu kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir, canını hiçe sayarak, hainlerin planını bozmuş, darbenin seyrini önemli ölçüde değiştirmiştir. "

"Gelecek nesillere de anlatacağız"

Başkan Tanfer, 15 Temmuz'da hain FETÖ mensuplarının ülkenin bekasına, Türk milletinin birlik ve beraberliğine karşı bir işgal ve darbe girişiminde bulunduğunu belirtti. Türk milletinin birliğine ve dirliğine kast edilerek gerçekleştirilmesi planlanan hain darbe girişiminin, demokrasisine sahip çıkan vatandaşlar tarafından bertaraf edildiğini hatırlatan Başkan Tanfer, mesajını şu şekilde sürdürdü: "Devletimiz, 15 Temmuz'u unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak için bu günü '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ilan etmiştir. Aziz milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve çağrısıyla korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen hain FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri karışlarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır.

"Karanlık geceyi birlikte aydınlattık"

"8.yıl dönümünde ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerin, anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlarda olacaklarını ifade eden Tanfer, "Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda Türk milleti cepheye nasıl koştuysa 15 Temmuz günü o vatan aşkıyla tankların önüne dikilen, kendisini bombalara, kurşunlara siper eden kahraman vatandaşlarımız canlarını kurşunlara siper ederek darbenin önüne geçti. Şu bilinmelidir ki Türk milleti bu ve bunun gibi darbelerin yapılmasına izin vermeyecektir. Türk milleti, bir kez daha ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve birlik beraberliğine kast eden hainlere gereken dersi vermiştir, kararlılıkla vermeye de devam edecektir. Milletimiz o karanlık geceyi birlik, beraberlikle aydınlatmayı başardı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız hain darbe girişiminin 8.yıl dönümünde, gözlerini kırpmadan, tankların karşısına dikilen, kurşunlara göğsünü siper eden ve şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz'da yediden yetmişe tarihi destanı yazan necip milletimizin de 15 Temmuz destansı kahramanlığını kutluyorum." - ERZURUM