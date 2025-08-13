Tamirci Dükkanında Civcivlerin Keyifli Anları
Bursa'da bir tamirci, hobi olarak beslediği süs tavuklarının yavruları ile dükkanında ilginç ve gülümseten anlar yaşadı. Beyaz civcivin, annesi tavuğun sırtında gezintisi görüntülendi.
Hobi olarak stres atmak amacıyla süs tavukları besleyen bir tamircinin dükkanındaki kanatlılardan birinin civcivleri oldu. Tamirhane içinde gezinen tavuğun siyah olan 2 yavrusu yanında dolaşırken, beyaz olanı sırtına çıktı.
Beyaz civcivin anne sırtında keyifli gezintisi cep telefonuyla görüntülendi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel