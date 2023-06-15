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Tamir ettiği traktörünün altında kalan 63 yaşındaki adam yaralandı

Tamir ettiği traktörünün altında kalan 63 yaşındaki adam yaralandı

Yerel Haberler

Eskişehir'de tamir ettiği esnada el frenini çekmediği için aniden hareket eden traktörünün altında kalan 63 yaşındaki adam yaralandı.

Eskişehir'de tamir ettiği esnada el frenini çekmediği için aniden hareket eden traktörünün altında kalan 63 yaşındaki adam yaralandı.

Kaza, Günyüzü İlçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza T., (63) isimli çiftçi ilaçlama yapmak için kendi traktörüyle tarlaya gitti. İlaçlama makinesinde ki tıkanıklığı gidermek için traktörden inen Hamza T., el frenini çekmediği için aniden hareket eden traktörünün altında kaldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık meydana gelen Hamza T., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

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