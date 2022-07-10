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Tamamlandığında 7 saatlik yol 3 saate inecek... Denizli-Aydın Otoyolunda çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Eren Elyesa Polat - Yerel
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Tamamlandığında 7 saatlik yol 3 saate inecek.

Tamamlandığında 7 saatlik yol 3 saate inecek... Denizli- Aydın Otoyolunda çalışmalar devam ediyor

Türkiye'nin en modern otoyolu 2023'e hazırlanıyor

DENİZLİ - Ege'nin en büyük projelerinde biri olan ve 2023'te tamamlanması beklenen Denizli- Aydın Otoyolu inşası tüm hızıyla devam ediyor.

16 Kasım 2020'de temeli atılan, 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar sürüyor. Ege Bölgesi'nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun, Ege ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor. İzmir-Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın-Denizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda bir milyar 137 milyon Euro'ya mal olacak.

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Yerel

TEM Otoyolu Denizli Aydın Ege Yerel Haberler

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