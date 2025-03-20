Tamamlanan her konut yıkılan hayatları yeniden ayağa kaldırıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet konutlarına taşınan Elazığlı İnce çiftinin görüntülerini paylaştı. Arzu İnce'nin "Evimiz yıkıldı ama devletimiz yanımızdaydı" sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Biliyoruz ki; attığımız her temelde umut var. Elazığ'daki Arzu hanım gibi nice kardeşimizin güveni, yuva özlemi var. Biz işte bu güvene layık olmak için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 182 bin işçi, mimar ve mühendis karınca gibi çalışıyor. İnşa edilen her ev, yarım kalan hayatlara, acı dolu kalplere yeni bir 'kapı' açıyor.

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez Elazığlı Arzu ve Bayram İnce çiftinin yeni yuva heyecanına yer verdi. Depremzede Arzu İnce'nin "Evimiz yıkıldı ama devletimiz yanımızdaydı" sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Biliyoruz ki; attığımız her temelde umut var. Elazığ'daki Arzu hanım gibi nice kardeşimizin güveni, yuva özlemi var. Biz işte bu güvene layık olmak için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

23 yıllık yuvalarına bir daha giremediler

Görüntülerde yer alan bir çocuk sahibi İnce çifti, 2020 yılındaki 6,5 büyüklüğündeki Sivrice merkezli Elazığ depreminde onlarca yakınlarını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ise bir kez daha ölümün eşiğinden döndüler. 6 Şubat gecesi saat 04.17'de çıktıkları 23 yıllık evlerine bir daha giremediler. Durmaksızın yağan karın altında üzerlerinde bir ceket, ayaklarında bir çift terlikle hayatta kaldıklarına şükretmişlerdi. İnce çifti binlerce depremzede aile gibi devlet ve milletin seferberliği ile hayata tutundu. Çadır, konteyner, kiralık ev derken depremin 1. yılı dolmadan Elazığ'ın Yemişlik Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutlarına taşındılar.

Sıfır ev, yeni bir hayat

Taşeron bir şirkette yol işçisi olarak çalışan Bayram İnce, "Sıfır ev, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. O da kimin sayesinde? Devletimizin sayesinde" diyerek başladı sözlerine: Her zaman devlet arkamızdaydı bunu hep hissettik. Kura çekilişini heyecanla beklemiştik. O zaman Bakanımız Murat Kurum kuraları çekmişti. Çok sevinmiştik" diye konuştu.

"Evimiz yıkıldı ama devletimiz yanımızdaydı"

Ev hanımı Arzu İnce ise üst üste yaşadıkları depremlerin ve can kayıplarının ağır yükünü hala taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evimiz yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Çünkü hatıralarım çoktu orada. Kura çekimi olduğu zaman da gelip gördüğümde dedim ki inşallah o kadar üzüldüğüme değer. Burada da ailemi, evimi, yuvamı kurarım. Bazı insanlar tanırım tekrar bir geçmişim olur."

Arzu İnce, anahtarını alıp evini ilk gördüğü anı ise şöyle anlattı:

"Ben zaten çok duygusal bir insanım. Eşime dedim ki kapıyı sen aç. O da benim açmamı istedi. Kapıyı açıp içeriye girdiğimiz zaman eşime söylediğim cümle 'bizim evimiz yıkıldı ama devletimiz bizim yanımızdaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı' oldu. Artık burası da bizim yuvamız olacak."

"Cumhurbaşkanımız söylediği her şeyi yaptı"

Arzu İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız söylediği her şeyi yaptı. Biz de inandık. Sadece evim oldu diye değil her konuda güvenim de inancım da sonsuz" dedi.

Elazığ'da son durum

Sivrice merkezli 2020 yılındaki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarıldığı Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 25 bin 978 konut teslim edildi. Kahramanmaraş depremlerinin ardından da Elazığ'da bugüne kadar 8 bin 149 konut, 685 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 834 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yeri teslim edilecek. - ANKARA