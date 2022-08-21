Talaslılar ilk kez sirk ile buluştu

Talas Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen Akrobasi Sirki, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Talas Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen Akrobasi Sirki, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yenidoğan Mahallesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı'na kurulan akrobasi sirki başladı. Çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gören sirkin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Herhalde 15 yıldan fazla oldu, Kayseri'de bir sirkin istenmesi vesile oldu. O zaman Büyükşehir Belediyesi genel sekreteriydim. O günden bu güne çok yıllar geçti ama ben o günkü tadı unutamadım. Hele de 2 yıldan fazla süren korona virüsten sonra bu bu tip etkinliklere ihtiyaç olduğunu düşündüm. Bugün antrenmanlarını izledik sanatçılarımızın. Sevgili çocuklar izlerken düşünün. Sanatçılar bu hareketleri yaparken ne kaç yıl çalıştılar, aklınızdan bir geçirin. Çünkü başarı, çalışmaktan başka bir şey değil. Çalışan başarıyor ve kazanıyor" dedi.

Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, palyaço ve jonglör gösterileri vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Çocuklar da bazı gösterileri izlerken hem heyecanlandı hem eğlendi.

Hafta içi tek seans, hafta sonu iki seans halinde gerçekleştirilecek olan sirk; hafta içi seansı 20.30'da, hafta sonu seansları ise 17.00 ve 20.30 saatlerinde başlayacak. Sirkin yanı sıra kurulacak panayır alanında yeme, içme mekanları ile çocuk oyun parkları da yer alıyor.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki; 20 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında devam edecek. - KAYSERİ