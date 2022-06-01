Talaslı öğrenciler, gezerek öğrendiler - Haberler

Talas Belediyesi'nin ilçede yaşayan öğrencilere yönelik olarak başlattığı 'Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri' sona erdi. 'Şehrimizi Tanıyoruz' sloganı ile Başakpınar Mahallesi Fatma ve Yüksel Başbuğu İmam Hatip Lisesi ile başlayan program Süleymanlı Mahallesi Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Programı öğrencileri ile son buldu.

Program çerçevesinde ilk olarak Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler daha sonra Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni gezerek buralardaki tarihi eserler hakkında bilgiler aldı. 40'ar kişilik gruplar halinde gerçekleşen tur programı çerçevesinde kırsal mahallelerde okuyan toplam 400 öğrenci, müzeleri ziyaret etmiş oldu.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen çok güzel bir projenin içinde yer aldıklarının altını çizen okul öğretmenleri de öğrenciler açısından çok faydalı bir program bulduklarını dile getirdi.

Düşüncelerini paylaşan Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Öznur Dursun, "Her şey çok güzeldi, müzelerimizi gezdik, çok faydalı bir etkinlik oldu, teşekkür ederim" dedi.

Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler de tarih ve çevreyi tanıma anlamında çok önemli bir program olduğunu ifade etti. Müzeleri ziyaret ederken tarihi eserleri ve eski dönemlere ait paraları gördüklerinde çok heyecanlandıklarını belirten öğrenciler, programı gerçekleştiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel