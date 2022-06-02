Talas'tan LGS öncesi sınav taktikleri - Haberler

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Talas'tan LGS öncesi sınav taktikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas'tan LGS öncesi sınav taktikleri

Talas Belediyesi, LGS'ye girecek öğrencilerin daha başarılı sonuç almalarını sağlamaya yönelik seminer düzenliyor.

Talas Belediyesi, Lgs'ye girecek öğrencilerin daha başarılı sonuç almalarını sağlamaya yönelik seminer düzenliyor.

Talas Belediyesi Personeli Uzman Psikolog Gamze Akçınar tarafından verilecek olan seminerde, 5 Haziran'da yapılacak LGS öncesi motivasyon ve sınav esnasında stres yönetimi konuları anlatılacak. 3 Haziran Cuma günü Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane Toplantı Salonu'nda yapılacak olan seminer, 10.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde 3 seans şeklinde gerçekleşecek.

Programla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0352 222 0 724 numaralı telefonu arayabilecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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