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Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı

Talas Belediyesinde düzenlenen yol yapım ve bakım koordinasyon toplantısıyla yeni yapılacak yollar ile kıştan etkilenerek tadilat gerektiren cadde ve bulvarlar masaya yatırıldı.

Talas Belediyesinde düzenlenen yol yapım ve bakım koordinasyon toplantısıyla yeni yapılacak yollar ile kıştan etkilenerek tadilat gerektiren cadde ve bulvarlar masaya yatırıldı.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı. Başkan Yalçın başkanlığındaki toplantıda, asfalt sezonuyla birlikte gerek merkez gerekse kırsal mahallelerde yeni yapılacak yollar ile kıştan etkilenerek tadilat gerektiren bulvar, cadde ve sokaklar programlandı.

Toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, kışla birlikte yollarda bir yıpranma olduğuna işaret ederek ihtiyaç duyulan yerlere gerekli çalışmaların asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte hızla yapılacağını söyledi. - KAYSERİ

Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı

Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Haberler

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