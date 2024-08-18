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Talas'ta Ticari Hayat Gelişmeye Devam Ediyor

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Talas ilçesinde ocak ayından bugüne kadar 266 yeni iş yeri ruhsat alarak faaliyetlerine başladı. Açılan iş yerleri arasında lokanta, pastane, çocuk eğlence merkezi, kafeterya, züccaciye, emlak bürosu, hızlı yemek yenen işletmeler, oyun salonu gibi çeşitli sektörler yer alıyor. Talas'ta her alanda gelişme kaydedildiği görülüyor.

Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede ocak ayından bugüne kadar geçen sürede 266 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı. 2024 yılına hızlı giriş yapan Talas'ta yedi aylık bölümde 266 yeni iş yeri daha açıldı.

Açılan iş yerleri arasında lokanta, pastane, çocuk eğlence merkezi, kafeterya, züccaciye, emlak bürosu, hızlı yemek yenen işletmeler, oyun salonu gibi 38 kalem iş yeri yer alıyor. Bu iş yerleri arasında 21 adetle hızlı yemek yenen işletmeler en fazla açılan iş yeri olurken, bunu 17 adetle bakkaliye ve market, 16 adetle kuaför, 15 adetle çiğ köfte salonu, 13 adetle pastane takip etti. Geçen seneye göre daha yüksek sayıda açılan hızlı yemek yenen işletmeler dikkatleri üzerine çekti.

Açılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması öne çıkarken, kişisel bakıma yönelik işyerleri ile bilişim, oto sanayi ve binicilik gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işyerlerinin de bulunması Talas'ta her alanda gelişme kaydedildiğinin işareti oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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