Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Talas Belediyesi, ilçedeki tarım ve hayvancılığın gelişimine yönelik yaptığı katkılara hız kesmeden devam ediyor. Talas Belediye Meclisi'nde alınan kararla ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvanların 350 bin lira tutarındaki aşılama ve küpeleme ücreti ile kırsaldaki 187 bin 500 liralık toprak analizini belediye karşılayacak.

Konuyla ilgili mecliste açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, zor dönemlerin en önemli sektörünün gıda olduğunu belirterek; "Bilhassa pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın önemi ortaya çıkınca biz de çiftçilerimize eğitimden tarımsal desteğe yardımda bulunmaya başladık. Hangi toprakta hangi ürün yetişir diye hareket ederek toprağı ürüne değil, ürünü toprağa uygun esaslı bir tarım çalışması yapıyoruz. Toprak analizinin önemine istinaden 10 dekar ve üzerinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bin 500 çiftçimize 187 bin 500 lira destek vereceğiz" dedi. Başkan Yalçın bununla birlikte hayvancılığa bir destekte daha bulunacaklarını ifade ederek, "Geçen yıl başlattığımız aşılama uygulamasına bu yıl da devam ediyoruz. Uygulamayla bu yıl 12 bin küçükbaş, 12 bin 800 büyükbaşın 350 bin liralık aşılanmasını yapacağız." diye konuştu. Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından her iki desteği içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Talas Belediyesi, Başkan Yalçın döneminde ilçedeki tarım ve hayvancılığın gelişimine yönelik birçok destek sağladı. Şimdiye kadar belediye olarak tarım ve hayvancılığa kompost gübre üretimi ve dağıtım makinesi, anıza direkt ekim makinesi, gübre eleme makinesi, taş toplama makinesi, mobil koyun banyoluğu, buğday, fasulye, nohut, gibi baklagil tohum desteği ile macar fiğ kaba yem bitkisi desteği gibi birçok konuda destekte bulunuldu. Ayrıca kış dönemlerinde uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenlendi. - KAYSERİ