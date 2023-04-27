Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas Belediyesi, kış döneminin geride kalmasıyla birlikte yuvalarından çıkmaya başlayan sivrisinekler başta olmak üzere sıcaklıklarla artış gösterecek olan haşerata karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Talas Belediyesi, kış döneminin geride kalmasıyla birlikte yuvalarından çıkmaya başlayan sivrisinekler başta olmak üzere sıcaklıklarla artış gösterecek olan haşerata karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. Yerinde ve erken çözümün hedeflendiği çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki yaz ayları için şimdiden önlem alınmış oluyor.

Kış uykusundan uyanmaya başlayan sivrisinekler ve bunların yumurta bıraktığı alanlarda yapılan 'Larvasit Biyosidal İlaçlama' yöntemiyle yaz mevsiminde özellikle haşerat kaynaklı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uygulama çerçevesinde metruk alanlar, mağaralar, çöp konteynerleri, gübrelikler, dere yatakları ile su birikintileri ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama gerçekleştiriliyor. - KAYSERİ