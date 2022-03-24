Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem almaya başladı.

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem almaya başladı. Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiliyor.

Kış mevsimin etkisini kaybetmesiyle birlikte Talas Belediyesi'nde ilaçlamaya yönelik yaz hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda yaz mevsiminde rahatsızlıklara neden olabilecek karasinekler, sivrisinekler ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama uygulaması yapılıyor.

Kış uykusunda olan karasinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor. - KAYSERİ

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title