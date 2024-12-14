Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı
Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda mesajı çok net
Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi
İşte Türkiye'yi temsil edecek ana kadro
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Talas'ta Sağlık Hizmetleri İncelendi ve Geliştirme İhtiyaçları Belirlendi

Talas'ta Sağlık Hizmetleri İncelendi ve Geliştirme İhtiyaçları Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas'taki sağlık tesislerinde yapılan incelemeler sonucunda, tıbbi cihazların durumu, hasta istatistikleri ve hizmet sunum verileri değerlendirildi. Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurgulayarak, bölgedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Talas'taki sağlık tesisleri ziyaret edilerek tıbbi cihazların durumu, hasta istatistikleri, bebek ve gebe izlem oranları, kanser taramaları ve diğer hizmet sunum verileri detaylı olarak incelendi. Sahada yapılan gözlemlerle bir değerlendirme raporu oluşturan müdürlük ekipleri, ayrıca sağlık çalışanlarıyla da görüşerek ihtiyaç ve önerilerini dinledi.

Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan değerlendirme raporu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alınarak, ilçedeki sağlık tesislerinin ihtiyaçları, geliştirilmesi gereken alanlar ve planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Erşan, özellikle vatandaş odaklı hizmet anlayışının ön planda tutulduğunu belirterek, bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Konuşmasında birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine de değinen Erşan, "Birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturuyor. Özellikle kanser tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, gebe ve bebek izlem oranlarının artırılması, sağlık okuryazarlığı konusunda toplum bilincinin güçlendirilmesi gibi alanlara öncelik veriyoruz. İlimizdeki tüm sağlık tesisleri, bu hedef doğrultusunda büyük bir gayretle çalışıyor. Vatandaşlarımızın düzenli sağlık kontrollerine katılım sağlaması, bu sürecin başarısında kritik bir role sahip" diyerek, Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
img

Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
img

Vatandaşın mülküne zorla el mi konulacak? Bakanlık cevapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.