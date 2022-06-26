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Talas'ta Kurban Satış Yerleri kura ile belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas'ta Kurban Satış Yerleri kura ile belirlendi

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlanmasının ardından kurbanlıkların satışının yapılacağı alanlar belirlendi.

Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanında kura çekim usulü ile belirlenen yerler, kurbanlık hayvan sahiplerine teslim edildi. Toplamda 82 hayvan yetiştiricisinin katıldığı kura çekiminde 64 küçükbaş, 18 büyükbaş hayvan satış yeri kurban satıcılarına tahsis edilmiş oldu. Kura çekimi sonrasında konuşan kurbanlık hayvan satıcıları, Reşadiye kurban satış yerinin özenle hazırlanmış bir yer olduğuna dikkat çekti. Su başta olmak üzere birçok temel ihtiyacın karşılandığını ifade eden satıcılar, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Koçcağız Mahallesinden üretici İrfan Pınarbaşı, kurban kesim ve satış yerlerinde sunulan hizmetlerden memnun olduğunu dile getirerek; "Kurban satış yerleri ve kesim yerlerinden memnunuz, her şey çok güzel, her şey dört dörtlük. Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade eden bir başka kurbanlık satıcısı Yaşar Kendirci de kurban satışı için hazırlanmış alanda her türlü imkanın kendilerine sağlandığını belirterek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi Kurban Bayramı Kurban Yerel Haberler

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