Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Haberler

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Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesim ve satış yerlerine dair hazırlıklarını tamamladı.

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesim ve satış yerlerine dair hazırlıklarını tamamladı.

Buna göre Talas'ta kurbanlık hayvan satışı yapılacak yer olarak Reşadiye Mahallesi eski stadyum belirlenirken, kurban kesimleri için de Mevlana Mahallesi Anayurt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı kararlaştırıldı. Ayrıca satış alanı olarak belirlenen Reşadiye Kurban satış alanında da kesim yapılabilecek. Belirtilen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimi yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca hem satış hem de kesim yerlerinde hijyen ve temizlik kurallarına göre hareket edilmesi için tedbirler alınacak ve titizlikle takip edilecek.

Öte yandan Reşadiye Mahallesindeki satış yerleri için başvurular da başladı. Satış yerleri için son başvuru tarihi 22 Haziran Çarşamba günü olarak duyuruldu. Buradan yer tahsisinde bulunmak isteyenlerin Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler (0352) 437 00 54- Dahil: 5210 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi Kurban Bayramı Kurban Talas Yerel Haberler

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