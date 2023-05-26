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Talas'ta kurban hazırlıkları erken başladı

Talas'ta kurban hazırlıkları erken başladı

Yerel Haberler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi eski Reşadiye stadındaki kurban pazarında yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi eski Reşadiye stadındaki kurban pazarında yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda alış verişini yaparak kurban ibadetini en güzel şekilde yerine getirmesini amaçladıklarını belirten Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Burada çalışan personelle sohbet eden Başkan Yalçın, Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların hummalı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Yalçın, konuyla ilgili yaptığı kısa değerlendirmede, "Belediye hizmetleri sabahtan akşama, doğumdan ölüme hayatımızın her anında. Şimdi de Kurban Bayramı hazırlıklarına başladık. Hemşehrilerimizin en uygun ve sıhhi ortamlarda kurban alış verişi yapabilmesi ve kurbanlarını kesebilmesi için her yıl olduğu gibi Reşadiye eski futbol sahasında düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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