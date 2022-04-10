Talas'ta ihtiyaç sahiplerine bir ay değil her ay yardım

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi yıl boyu sosyal yardımlarla destek olduğu ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında da iaşe yardımında bulundu.

Ramazan ayıyla birlikte sosyal yardım faaliyetlerine hız veren Talas Belediyesi, listesinde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere iaşe ve temizlik malzemesi desteği sağladı. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyu yaptıkları sosyal yardımları Ramazan ayında da devam ettirdiklerini ifade ederek; "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bu ay aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Biz de Talas Belediyesi olarak listemizde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere iaşe ve temizlik malzemesi desteği sağladık. Yardımlarımız sadece Ramazana mahsus değil. İhtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca gıda ve temizlik malzemesinden kıyafete, ayakkabıdan yakacağa kadar çok çeşitli alanlarda yardım yapıyoruz. Talas'ta sosyal yardım faaliyetleri bir ay değil her ay devam eder" dedi.

Talas Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan iaşe ve temizlik paketlerinde temel gıda maddeleri ile çeşitli temizlik malzemeleri yer alıyor. Öte yandan 31 Mart'ta başvuruları sona eren Nakit Kış Desteği uygulaması hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, toplam 3 bin 990 başvuru yapıldığını söyledi. Başkan Yalçın, Talas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hak sahibi olduğu belirlenen kişilere kartlarının verildiğini dile getirdi.

'Yuvalar Daha Sıcak, Gönüller Bir Olsun' diyerek başlatılan uygulamada ihtiyaç sahibi emekliler ve ailelere Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönem için toplam 750 lira yüklü banka kartı verildi. Bu kartla elektrik, su, doğalgaz ödemeleri yapılabildiği gibi marketlerden alış veriş yapma imkanı da bulunuyor. - KAYSERİ