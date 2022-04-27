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Talas'ta hem bahar hem bayram temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas'ta hem bahar hem bayram temizliği

Yaklaşan Ramazan Bayramı'yla birlikte çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, mezarlıkların ardından ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla ilçede adeta 'Bayram Temizliği' başlattı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı'yla birlikte çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, mezarlıkların ardından ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla ilçede adeta 'Bayram Temizliği' başlattı.

Süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra çok sayıda ekipman ve personelle yürütülen çalışmalarda birçok noktada detaylı temizlik yapılarak ilçenin tamamı bayrama hazır hale getiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde cadde ve sokaklar özel temizlik malzemeleri kullanılarak yıkanırken kaldırımlar başta olmak üzere yabani otların yoğun olduğu yerler ot ilacı ile ilaçlanarak temizleniyor. Ayrıca kıştan geriye kalan kurumuş otlar, kuru ağaç dalları ve hafriyatlar da taşınarak daha düzenli bir görünüm oluşturuluyor.

Bunlara ek olarak, basınçlı yıkama ve mini yol süpürme aracıyla dar ve küçük yerlerin yanı sıra yol üzerindeki girintili bölgeler de temizlenerek özenli bir temizlik işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bayram, Yerel, Haberler

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