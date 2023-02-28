Talas'ta Genel Temizlik Günleri

Bir taraftan afet bölgelerine yardım elini uzatan Talas Belediyesi, bir yandan da ilçe genelindeki hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Bir taraftan afet bölgelerine yardım elini uzatan Talas Belediyesi, bir yandan da ilçe genelindeki hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Kış mevsiminin geride kalmak üzere olduğu şu günlerde ilçe genelinde yürüttüğü rutin temizlik işlerine ek olarak gelişmiş temizlik çalışması başlatan Talas Belediyesi, hafriyat ve çöp temizleme, pazar yerlerinin yıkanması gibi çalışmaları yerine getiriyor. Boş arazilere rüzgar etkisi gibi nedenlerle biriken çöplerin toplanmasından hafriyatların kaldırılmasına kadar birçok işin aynı anda yapıldığı temizlik çalışmalarında kışın oluşan atıklar temizlenmiş oluyor.

10 personelin görevlendirildiği çalışmalarda 2 kamyonet, 2 kepçe, 2 kamyon ve 2 arasöz kullanılıyor. - KAYSERİ