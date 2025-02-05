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Talas'ta Duvar Yazıları Yüzünden 23.150 TL Ceza Kesildi

Talas'ta Duvar Yazıları Yüzünden 23.150 TL Ceza Kesildi
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Talas'ta kamuya açık alanlarda duvar yazıları yazarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan A.K. ve H.Y.T.'ye 23 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Talas'ta kamuya açık muhtelif yerlerde çeşitli duvar yazıları yazarak çevre ve görüntü kirliliğine neden oldukları belirlenen şahıslara 23 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Kamuya ait alanlardan parklarda ve muhtelif yerlerde bulunan elektrik panosu, trafo duvarı ve inşaat çevre koruma çitlerine sprey boyayla çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığı tespit edilen A.K. ve H.Y.T.'ye işlem uygulandı.

Zabıta ekiplerince tespiti yapılan her iki şahsa yaptıkları zarar karşılığında 23 bin 150 TL idari para cezası yazıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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