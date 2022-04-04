Talas'ta çocuklara 'kukla' ile Ramazan eğlencesi - Haberler

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Talas'ta çocuklara 'kukla' ile Ramazan eğlencesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas'ta çocuklara 'kukla' ile Ramazan eğlencesi

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik Ramazan eğlencesi programı başlattı.

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik Ramazan eğlencesi programı başlattı. Kukla gösterisinden oluşan etkinlik, her gün ayrı bir mahallede devam edecek.

İlk olarak Reşadiye Mahallesinde gerçekleştirilen programda kuklalardan oluşan Laz karakter, Hacivat- Karagöz, semazen ve meddah gösterileri ile çocuklar keyifli bir akşam geçirdi. İftar sonralarında mahalle sakinlerine farklı bir Ramazan yaşatan etkinlikte özellikle çocuklar gösterilere eşlik ederek eğlenceye ortak oluyor.

Öte yandan ilk durağı Reşadiye Mahallesi olan etkinlikler bugün de Çatakdere Mahallesi ile devam edecek. Sevimli kuklalar 5 Nisan Salı Endürlük, 6 Nisan Çarşamba Kepez ve 7 Nisan Perşembe günü Süleymanlı mahallelerinde çocuklarla buluşacak. - KAYSERİ

Talas'ta çocuklara 'kukla' ile Ramazan eğlencesi

Talas'ta çocuklara 'kukla' ile Ramazan eğlencesi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi, Karagöz, Nisan, Yerel, Haberler

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