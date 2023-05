Talas'ta Çiftçiler Bilinçli Üretim Yapacak

Talas Belediyesi öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle yapılan '2022-2023 yılı Çiftçi Eğitim Programı' tamamlandı. Eğitimde başarılı olan yaklaşık 400 çiftçiye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Kültür Merkezindeki programın açılışında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, tarımsal faaliyetlere katkılarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, "Çiftçilerimizin kullanıma gübre karıştırmadan koyun banyoluğuna kadar her türlü makine verdi. Biz teknik olarak eğitim sağlarken, belediyemiz de lojistik olarak destek verdi. Aşılama ve budama konusunda destekleri var. Üreticilerimizden alınan aşılama ücretlerini belediyemiz karşıladı." dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eğitimin her işin başı olduğunu ifade ederek, "İlçe Tarım Müdürlüğümüzle çiftçilerimizin kendilerine gerekli olan her türlü bilgiyi almalarını sağladık. Tarım ve hayvancılığın önemi korona döneminde bir kez daha anlaşıldı. Çünkü gıda, insan yaşamı için önemli. Koronadan önce ekilmedik yer kalmasın diye çalışmalara başladık. Taş toplamadan gübre karıştırmaya kadar birçok makineyi çiftçimizin hizmetine sunduk. Sonra fasulye, nohut, macar fiğ gibi tohum desteğinde bulunduk. Koyun hibe ettik. Mevsimlik işçiler için 'Tarım Anneleri Ev'neliyor projesi yaptık. Budamadan aşılamaya kadar da her türlü eğitimi verdik. Böylelikle her gün yeni bir değer daha üretmiş oluyoruz. 14 Mayıs Çiftçiler Gününüzü kutluyorum. Allah devlete zeval vermesin." diye konuştu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Konuya uygun olarak araştırma üniversiteleri arasında ülkemizde ve dünyada tarım arzı güvenliğiyle ilgili çok geniş bir proje aldık. Bu proje 108 milyon fona sahip. Burada tarımsal faaliyetleri geliştirmek amaçlanıyor. Bu projenin Erciyes Üniversitesi öncülüğünde yapılacak olmasının bu sertifika töreniyle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizlere ihtiyacımız olacak. Bu vesileyle Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, göreve geldiği günden beri Talas'ta çok önemli çalışmalara şahitlik ettiğini belirterek, "Bundan dolayı da çok mutluyum. İlçemiz Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma içinde. Başkanımız Türkiye'ye örnek bir belediyecilik sergiliyor. Hem çiftçilerimizin eğitimi hem de tarım ve hayvancılığa kaynak konularında örnek çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Görüşlerini ifade eden çiftçilerden Abdullah Odabaşı, "Başkanımıza kırsal kalkınmaya verdikleri destek için teşekkür ediyorum" derken, Zafer Pınar ise, "Başkanımızın düzenlediği bu program için teşekkür ediyorum. Daha güzel, daha güvenli bir üretim yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bir başka çiftçi Nadir Yılmazer de eğitimin çok faydalı olduğunu ve devamını istediklerini söylerken, Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım ise, "Bilinçli bir tarım yapmak elbette farklı. Başkanımız bizlerin daha iyi verim alması için ilk günden itibaren yoğun bir gayret gösteriyor. Desteklerinden dolayı mahallem ve çiftçiler adına teşekkür ediyorum" şeklinde görüş bildirdi. Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikaları verilirken, sade bir dille kaleme alınan üreticilerin başucu kitabı Tarım ve Hayvancılık El Kitabı ile bitki aşı seti hediye edildi. - KAYSERİ