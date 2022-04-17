Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Talas Belediyesi personeline yönelik başlatılan vatan sevgisi ve milli manevi değerler programı sona erdi.

ÇANAKKALE (İHA) - Talas Belediyesi personeline yönelik başlatılan vatan sevgisi ve milli manevi değerler programı sona erdi.

Geçtiğimiz salı günü başlayan ve 4 gün boyunca tüm personelin katılımıyla devam eden program, son gün çalışanların aileleri ile vatandaşlara açık olarak düzenlendi. Programa katılan çocuklar da anlatılanları ilgiyle izledi. Programın son gününde '25 Nisan Çanakkale Kara Savaşlarının 107. Yıl Dönümü çerçevesinde Çanakkale Kahramanları' temasıyla Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli de gösterildi. Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen programda Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Nedim Kilci tarafından 'Çanakkale Ruhu' üzerinden vatan sevgisi, Milli Mücadele yaşanan fedakarlıklar ve kahramanlıklar anlatıldı.

Organizasyonda ayrıca Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında verilen mücadeleye dair çok özel fotoğraflarla anlatımlar yapan Ahmet Nedim Kilci, Milli Mücadelede yaşanan olaylardan ve Mehmetçiklerin hayat hikayelerinden kesitler sundu. - KAYSERİ

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi, Çanakkale, Milli, Vatan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title