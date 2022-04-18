Talas'ta 23 Nisan dolu dolu geçecek

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara birbirinden eğlenceli oyunların yer alacağı dolu dolu programlar hazırladı. Hafta sonu iki gün sürecek programlarda çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar günleri Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda kurulacak etkinlik alanında Türk gösteri sanatlarından Kavuklu Pişekar ile geleneksel halk hikayelerinden Masalcı Dede ile Keloğlan Dürüstoğlan sahne gösterileri düzenlenecek. Bunların yanı sıra çocukların her zaman merakla izlediği geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz ile Haylaz Dostlar perde oyunu da minik misafirlerini keyiflendirecek. Birbirinden eğlenceli oyun ve gösterilerin yanında taş boyama atölyelerinin yer alacağı etkinliklerde çocuklar ayrıca sunucu animasyonlarıyla unutulmaz bir 23 Nisan coşkusu yaşayacak.

SPOR AŞ'DEN ŞİŞME OYUN ALANI

İki gün boyunca saat 12.00 ile 18.00 arası açık olacak etkinliklerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. de şişme oyun alanıyla gün boyu çocuklara keyifli saatler yaşatacak.

BAŞKAN YALÇIN TÜM ÇOCUKLARI DAVET ETTİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı açıklamada çocuklara iki gün boyunca keyifli saatler yaşatacak bir etkinlik hazırladıklarını belirterek, "Pandemi döneminde günlerce evlerinden çıkamayan, birçok sosyal etkinlikten uzak kalan veya kısıtlı şekilde yararlanan çocuklarımız için dolu dolu 23 Nisan hediyesi hazırladık. 23-24 Nisan tarihleri arasında bütün çocuklarımızı Yamaç Paraşütü İniş Alanı'na beklediğimi ifade ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum" dedi.

Girişin ücretsiz olacağı etkinliklere çocukların ve ailelerin katılımının yoğun olması bekleniyor. - KAYSERİ