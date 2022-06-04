Talas personeline AFAD eğitimi - Haberler

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Talas personeline AFAD eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas personeline AFAD eğitimi

Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik olarak Afet ve Acil Durum (AFAD) eğitim programı düzenlendi.

Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik olarak Afet ve Acil Durum ( Afad ) eğitim programı düzenlendi.

Afad Kayseri İl Müdürlüğü'nde görevli tekniker Mustafa Köktaş'ın anlatımıyla gerçekleşen programda deprem, sel ve su baskını gibi afet ile acil durumlarda yapılması gerekenlere dair bilgiler verildi. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan eğitim programına belediye içerisinde ve sahada görevli çalışanlar katıldı. Karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşen programda, daha önce meydana gelen depremler ve sonrasında yaşanılanlar sinevizyonda izlettirildi. Ardından o videolarda yapılan hatalar ile yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Yaklaşık 2 saat süren programın ardından Talas Belediyesi önüne geçilerek AFAD çadırının kurulumu gösterildi. AFAD görevlilerinin anlatımıyla çadırı kuran personele içerideki yaşam alanı, çadırda bulunması gerekenler ve neler yapılması gerektiği hususunda bilgiler verildi.

Ardından yine görevliler yardımıyla kurulum eğitimi alan personel kalıcı konutların yapılması varsayımından sonra çadırı sökerek uygulamayı tamamladı. - KAYSERİ

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

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