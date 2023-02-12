Talas Meclisi Tek Ses Tek Yürek

Talas Belediye Meclisinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yapılan şubat ayı toplantısında depremzedelere tek ses tek yürek mesajı verildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültür sanat ve diğer programlara ayrılan 10 milyon lirayı depremzedelerin yaralarının sarılmasında kullanacaklarını söyledi.

Meclis Salonunda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığında yapılan oturumda Eğitim Spor Sağlık Komisyonu ile çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere bazı birimlere ait taleplerin yer aldığı 14 madde karara bağlandı. Oturumun açılışında konuşan Başkan Yalçın, ilk olarak Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Yalçın, ilk olarak Talas merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, bütün sosyal tesisleri vatandaşların hizmetine açtıklarını ve çay, çorba vb. ikramlarda bulunduklarını söyledi. Ardından deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan Başkan Yalçın, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye giderek Kayseri Valisi Gökmen Çiçek talimatıyla hem araç gereçlerin koordinasyonunda görev yaptığını hem de depremzedeler ile enkaz başındaki görevlilere yeme içme için gönderilen mobil mutfakların koordinesinde görev yaptığını kaydetti.

Başkan Yalçın, "Kültür sanat ve diğer programlarımız için planladığımız 10 milyon liralık bir kaynağı depremzedeler için ayırdık. Hepimize, ülkemize geçmiş olsun. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralıları acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın'ın ardından grup başkanları da depremle ilgili görüşlerini aktardı. AK Parti grubu adına söz alan meclis üyesi Ümit Dilci, sözün bittiği yerde olunduğunu belirterek, "Sadece birlik olma zamanı. Herkesin taşın altına elini koyup yapabileceklerimizi hep beraber yapmamız gerekir. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz" dedi. MHP grubu adına konuşan meclis üyesi İbrahim Ata, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın" diye konuştu. İYİ Parti grubu adına söz alan meclis üyesi Hasan Özsoy da, bu felaketi milletçe el birliğiyle atlatacaklarını belirterek, "Depremdeki yardımlarınızdan dolayı size ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

CHP grubu adına düşüncelerini ifade eden meclis üyesi Ahmet Yörenç de, "Belediyelerin ve STK'ların yaklaşımı takdire şayan bir davranış" diyerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ