Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam - Haberler

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Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

Talas'ın klasikleri arasında adını yazdıran ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' yaz mevsiminde de hız kesmeden devam ediyor.

Talas'ın klasikleri arasında adını yazdıran ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' yaz mevsiminde de hız kesmeden devam ediyor.

Her ayın 2. pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, 12 Haziran Pazar günü yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. "Harman Meydanında Tarihe Yolculuk" sloganıyla başlatılan organizasyonda ayrıca her ay olduğu gibi yine saat 15.00'te mezat düzenlenecek.

Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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