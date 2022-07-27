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Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük

Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük

Talas Belediyesi'nin yaz kursları çerçevesinde başlattığı Müzik Okulu'nda eğitim programları tüm hızıyla sürüyor.

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Talas Belediyesi'nin yaz kursları çerçevesinde başlattığı Müzik Okulu'nda eğitim programları tüm hızıyla sürüyor.

Gölbaşı Meydanı'ndaki Musiki Cemiyeti binası ile tarihi Ali Saip Paşa Caddesi'ndeki Müzik Okulu'nda düzenlenen ve 10-15 yaş arası çocukların katıldığı müzik kursunda keman, bağlama ve gitar olmak üzere 3 farklı branşta eğitim veriliyor. Hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında devam eden kurslarda toplam 117 öğrenci enstrüman çalmayı öğreniyor.

'İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ BİZİM BAŞKANIMIZSINIZ'

Müzik kursuna gelen öğrenciler, sunulan imkanlardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Müziğe ilgi duyduklarını ifade eden gençler, bu kurslar sayesinde ilgilerini pratiğe dönüştürdüklerini ifade etti.

Daha öncede Talas Müzik Okulu'nun kurslarına katıldığını ifade eden bir öğrencinin, başlattığı sanatsal faaliyetler için Başkan Yalçın'a teşekkür ederek "İyi ki varsınız, iyi ki bizim başkanımızsınız" sözleriyle memnuniyetini dile getirmesi dikkat çekti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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