Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Talas Belediyesi'nin yaz kursları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Talas Belediyesi'nin yaz kursları devam ediyor. Kadınlara yönelik düzenlenen ve 9 farklı branşta gerçekleştirilen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'nde ev tekstili ve kuaförlük başta olmak üzere birçok alanda eğitim veriliyor.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen eğitim programlarında ev tekstili ürünleri hazırlama ve pasta yapımının yanı sıra, fön çekimi, sepet örme, takı yapım teknikleri ile tahrirci/çinicilik branşlarında kursları devam ediyor. Merkezde ayrıca çocuklar için de satranç, karakalem ve zeka oyunları kursları da devam ediyor. Hafta içi her gün 9.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen kurs programlarına katılan kadınlar hem kendilerini geliştiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. 9 farklı branşta verilen kurslarda toplam 250 kursiyer bulunuyor. Konuyla alakalı düşüncelerini aktaran kursiyerler, düzenlenen kurslar sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunurken yeni becerilere sahip olduklarını söyledi. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen kadın kurslarına daha önce de katıldığını ifade eden Kadriye Muslu isimli kursiyer, çok memnun kaldığını ve güzel imkanlar sağlandığını kaydetti. Bir diğer kursiyer Binnaz Polat da kursan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Üniversiteye hazırlanan Nazar Aycan isimli genç kursiyer de yaz mevsimini verimli geçirmek için bu kursların çok önemli olduğunu belirterek Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi Fatma Bacı Talas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title