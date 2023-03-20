Talas, Elbistan'da minik dostları da unutmadı

Deprem bölgesinde yaralı sarmaya devam eden Talas Belediyesi, minik dostları da ihmal etmiyor.

Deprem bölgesinde yaralı sarmaya devam eden Talas Belediyesi, minik dostları da ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü anahtarları teslim edilen 300 konteynerlik Elbistan Talas Kent Yaşam Alanında hayvan besleme noktaları koyan Talas Belediyesi, kedi, köpek ve kuşların yiyeceğe ulaşmasını kolaylaştırdı. Uygulama çerçevesinde Talas Kent Yaşam Alanı içerisinde 8 farklı noktaya besleme üniteleri yerleştirildi. Belediye ekipleri tarafından, belirli periyotlar halinde kontrol edilen besleme noktalarına düzenli olarak mama ve yiyecek bırakılıyor. Böylece, sokak hayvanlarının yaşanan afet sonrasında yiyecek sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmiş oluyor. - KAYSERİ