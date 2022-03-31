Talas Belediyesi'nde 'Bağımlılık Çalıştayı'

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, Talas İlçe Sağlık Müdürlüğünün koordine ettiği ve Talas Belediyesi'nin katkı sağladığı "Ben Olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılış programına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve çok sayıda kurum yöneticisi ile kurum ve kuruluş personeli katıldı.

Uyuşturucu ve alkol başta olmak üzere tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konularının ele alındığı çalıştay, 31 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çalıştayda Talas'ta faaliyet gösteren kaymakamlık, belediye, sağlık, emniyet, milli eğitim müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşları ve jandarmadan temsilciler bulundu.

"HERKES BİR UCUNDAN TUTMALI"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Yalçın, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

"Herkes bu işin bir ucundan tutmalı" diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: "Bugün hepimizi ilgilendiren bir konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek üzere buradayız. Bu işe gönlümüzü katarak yapmamız lazım. Çünkü ele alınan konular çok önemli ve herkes bu işin bir ucundan tutmalı. Aksi takdirde bu ateş herkesin evini sarabilir. Bizim Şeffaf Oda diye bir uygulamamız var, inanın her hafta 1 ya da 2 veli 'benim evladım madde bağımlısı' diye geliyor. Bakar mısınız bu konunun ne kadar önemli olduğuna. Bugün burada bir yol haritası oluşturulacak. Bu konu çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir konudur. Hepimiz hassasiyetle üzerinde durmalıyız"

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HEPİMİZİN GÖREVİ'

Daha sonra konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de başlatılan çalıştay ile çok önemli bir konunun üzerine eğinildiğine dikkat çekti.

Çalıştayın 1 hafta boyunca süreceğini belirten Dönmez, "Birçok bağımlılık türü bulunmaktadır ama günümüzde en çok sorun yaşadığımız bağımlılık türü maalesef uyuşturucu bağımlılığıdır. Bu hafta ve gelecek hafta tüm ilçelerimizde ilçe çalıştayları yapılıyor, daha sonra il çalıştayları devam edecek. Bizler kamu yöneticileri olarak meselenin bir yönünü görebiliyoruz, diğer taraftan sizler sahada olarak meselenin daha farlı yönlerini biliyorsunuz. İnşallah güzel sonuçlar çıkacaktır." dedi.

Çalıştaya verdiği katkılardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür eden Kaymakam Dönmez, "Ben bu organizasyonun ev sahipliğinden ve katkılarından dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ediyorum." diye sözlerini tamamladı. - KAYSERİ