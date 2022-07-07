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Talas bayrama hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Talas bayrama hazır

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede bayramın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede bayramın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Bayram öncesi çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, başta camiler ve mezarlıklar olmak üzere ilçe genelindeki genel temizlik ve çevre düzenlemesi hazırlıkları gerçekleştirdi. Bayram öncesi ilk olarak camilerde geniş bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarla camiler genel temizliğin yanında, virüslere karşı ilaçlandı, halılar süpürüldü, kitaplıklardan mihraplara kadar her alan detaylı şekilde temizlendi. Bayram namazına hazırlanan camilere ayrıca güzel kokular sıkıldı. Öte yandan ilçe genelindeki mezarlıklarda kuruyan otlar kesilip yerlerdeki dallar toplanırken, mezarlık içlerinde genel bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretine hazırlandı.

İlçe genelinde süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra çok sayıda ekipman ve personelle yürütülen çalışmalarda ise, birçok noktada detaylı temizlik yapılarak ilçe bayrama hazır hale getirildi. Çalışmalar çerçevesinde cadde ve sokaklar özel temizlik malzemeleri kullanılarak yıkanırken kaldırımlar başta olmak üzere yabani otların yoğun olduğu yerler ilaçlanarak otlardan arındırıldı. Ayrıca fırtına ve rüzgardan kalan kurumuş otlar, kuru ağaç dalları ve hafriyatlar da taşınarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Bunların yanı sıra, basınçlı yıkama ve mini yol süpürme aracıyla dar ve küçük yerlerin yanında yol üzerindeki girintili bölgeler de temizlenerek özenli bir temizlik işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca zabıta ekipleri de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için vardiya halinde çalışma programladı. Talaslı vatandaşlar ihtiyaç halinde 0352 437 00 55 numaralı telefonla istek ve şikayetlerini bildirebilir. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi Kurban Bayramı Hisarcık Yerel Haberler

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