Talas'a yaşlı bakım merkezi

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever iş insanı Refik Aydoğan tarafından yaptırılacak Hanım-Hidayet Aydoğan Yaşlı Bakım Merkezi için protokol imzalandı.

Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Refik Aydoğan'ın anne-babası adına yapılacak olan yaşlı bakım merkezinin protokol imza törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra hayırsever iş insanı Refik Aydoğan ve yakınları katıldı.

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaşlıların hürmet edilmesi işaret edilen kıymetliler olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz baş tacımız. Onlar bizlere baktı, bizleri büyüttü. Şimdi ise bizlerin onlara bakma zamanı geldi. İşte bu yüzden ilçemizde onların rahat edebileceği bir merkez yapma kararı aldık. Bu merkezin yapımını üstlenen Refik Aydoğan hayırseverimize, bizlerin yanında olan Sayın Talas Kaymakamımız Yaşar Dönmez'e teşekkür ediyorum. Merkezimiz şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Hayırsever Aydoğan'ın annesi ve babasının adını taşıyacak olan Hanım-Hidayet Aydoğan Yaşlı Bakım Merkezi, 2 bin 144 metrekare arsanın bin 372 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Merkezde yaşlılar için ayrılan odaların yanı sıra, etkinlik alanı, yeme içme alanı ile yaşlıların dinlenebilmesi için özel olarak düzenlenen iç avlu yer alacak. Merkezin bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan Refik Aydoğan, yaptırdığı hayır eserleri ile biliniyor. Hayırsever Refik Aydoğan tarafından yaptırılan Hanım Aydoğan Anaokulu, geçtiğimiz yıl tamamlanarak Talas'ın Mevlana Mahallesi'nde eğitim öğretime başlamıştı. - KAYSERİ