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Taksisiyle bayram coşkusunu yaşatıyor

Yerel Haberler

Taksisiyle bayram coşkusunu yaşatıyor

Eskişehir'de bir taksi şoförü aracının kaputunu bayrakla süsleyerek şehrin bayram coşkusuna adeta renk kattı.

Eskişehir'de bir taksi şoförü aracının kaputunu bayrakla süsleyerek şehrin bayram coşkusuna adeta renk kattı.

Eskişehir genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutlanırken, kentin dört bir tarafı bayraklarla donatıldı. Bayrama özel ticari taksi aracının kaputunu bayrakla kaplayan taksi şoförü, günün anlam ve önemini yaşatıyor. Bayram gibi özel günlerde bayrak asmanın her vatandaşın görevi olduğunu söyleyen taksi şoförü, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bu vatan atalarımızın, şehitlerimizin kanlarıyla canlarıyla bizlere emanetidir. Bayrağımız rengini de şehitlerimizin kanından almıştır. Bizim görevimiz ise bayram gibi özel günlerde bayrağımı asmaktır. Bu yüzden aracımın kaputunu bayrakla kapladım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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