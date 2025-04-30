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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik bariyerleri yerleştirildi. Kutlamalara kapalı olan meydana çok sayıda polis bariyeri sevk edildi.

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemi alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirildi. Kutlamalara kapalı olan meydana çok sayıda polis bariyeri sevk edildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, bazı bariyerler de bölgede hazır şekilde bekletiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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