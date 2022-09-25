Taksim Meydanına hamak kurup sefa sürdü Yerel Haberler - Taksim Meydanına hamak kurup sefa sürdü Yabancı uyruklu turist Taksim Meydanı'ndaki ağaçların arasına kurduğu hamakla sefa sürdü. - Taksim Meydanına hamak kurup sefa sürdü İSTANBUL - Yabancı uyruklu turist Taksim Meydanı'ndaki ağaçların arasına kurduğu hamakla sefa sürdü. Turistin hamak keyfini gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her gün binlerce turistin ağırlandığı Taksim Meydanı, birbirinden ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Motosikletle Taksim Meydanına gelen yabancı uyruklu turist, iki ağacın arasına hamak kurarak sefa sürdü. Hamağı gören vatandaşlar şaşırırken, turist bu duruma aldırış etmeden hamağın keyfini çıkarmaya devam etti. Yaklaşık bir saat hamakla Taksim Meydanı'nda dinlenen turist daha sonra kurduğu hamağı toplayarak bölgeden ayrıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı turist Taksim 3. Sayfa Yerel Haberler

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