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Taksim'den ilginç yağmur görüntüsü: Bir anda dans etmeye başladılar

Yerel Haberler

Taksim'den ilginç yağmur görüntüsü: Bir anda dans etmeye başladılar

Taksim'de etkili olan yağışla birlikte ilginç görüntüler oluştu.

Taksim'de etkili olan yağışla birlikte ilginç görüntüler oluştu. Pek çok kişi yağmurdan kaçarken bir grup genç dans ederek yağmurun keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından sonbaharın ilk yağışı kent genelinde etkili olmaya başladı. İstanbul'un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan Taksim de yağışın olduğu yerlerden biriydi. Bir anda başlayan yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için sağa sola koşuşmaya başladı. Kimi dükkanların saçakları altına sığındı, kimi ise şemsiye satıcılarına koşarak yağmurdan korunmak için şemsiye satın aldı.

Yağmura aldırış etmeden dans ettiler

Meydan ve civarındaki pek çok kişi yağmurdan kaçarken, bir grup yabancı genç ise ilginç bir şey yaptı. Oturdukları yerden kalkan gençler bir halka oluşturdu ve dans etmeye başladı. Çevredekiler de gençlerin bu gösterisini şaşkın gözlerle izledi. Dakikalar süren dans sonrası gençler, ıslanmayı umursamadan yağmur altında yürümeye devam etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Taksim Yerel Haberler

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