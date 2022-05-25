Taksim'de taksi bulamayan işadamı tepki gösterdi - Haberler

Toplantıya yetişmek için Taksim'den Mecidiyeköy'e gitmeye çalışan işadamı, hiç bir taksinin durmadığını ve taksi sürücülerinin müşteri seçtiğini iddia ederek bu duruma isyan etti.

Olay geçtiğimiz gün Taksim'de meydana geldi. Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi önünden Mecidiyeköy'deki toplantısına yetişmeye çalışan işadamı Ferruh Çalışkan, bir türlü taksiye binemeyince tepki gösterdi. Kendisini almayan taksilerin fotoğraflarını çekip, şikayet edeceğini söyleyen Çalışkan, hiçbir taksiye binemeyince metroya koşarak gitti. Taksicilerin müşteri seçtiğini söyleyen Çalışkan, bu duruma tepki gösterdi.

"TÜRK PARASINI BEĞENMİYORLAR"

Taksicilerin yabancı yolcuları almak adına kendisini almadığını belirten işadamı Çalışkan, "Taksilerin plakasının fotoğrafını çekiyorum. Şikayet edip, bildirmek için. Bir sonuç alamayacağımı biliyorum. Taksim gibi merkezi bir yerde bütün taksiler turist müşteri peşindeler. Bunu herkes biliyor zaten. Tekrar söylememe gerek yok. Durmayacaklar zaten. Yolcusu var oluyor, başka bahanesi oluyor hepsinin. Az önceki taksiden üç müşteri indi, binecektim almadı. Yolcum var dedi. Hep aynı şeyler, bundan sıkıldık artık. Sanırım Türk parasını beğenmiyorlar. 8 araç geçti, hiçbiri almadı. Mecidiyeköy'e gideceğim, geç kaldım. Şirketten yardım istedim, araç yollayacaklar" diye konuştu.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel