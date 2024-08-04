Taksim'de Sıcak Hava Nedeniyle Turist Akını

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim, sıcak havaya rağmen tıka basa doldu. Kavurucu sıcaktan dolayı yerli ve yabancı turistler gölgelik yer ararken, bazıları ise şemsiye ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. - İSTANBUL