Taksim'de Sevimli Kedi Yolculuğu

Taksim'de İETT otobüsüne binen sevimli Kedi, camdan güvercinleri izleyerek yolculuk yaptı. Sevimli kedinin yolculuğu kameraya yansıdı.

Taksim'de 35C numaralı Koca Mustafapaşa Taksim otobüsüne binen kedi vatandaşları gülümsetti. Boş koltuğa oturan sevimli kedi, camdan güvercinleri izleyerek yolculuk yaptı. Otobüsteki yolcular ise sevimli misafire büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar kimi zaman kediyi severken, kimi zaman

merakla onu izledi. Otobüs şoförü Zekeriya Uçar, "O bizim misafirimiz. Hayvanları severiz. Hayvanları bizim doğamızın parçasıdır. Kendiliğinden gelip oraya oturdu" diye konuştu. - İSTANBUL