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Taksim'de Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

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Taksim Meydanı'nda etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşatırken, Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında yağmur öğle saatlerinde etkisini artırdı. Bazı insanlar şemsiye ile korunmaya çalışırken, diğerleri binaların altına sığındı.

Taksim'de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Uyarıların ardından öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur, Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı. Etkisini gösteren yağmura Taksim Meydanı'nda yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların zor anları kameralara yansıdı.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini göstermeye devam edeceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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