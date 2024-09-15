Taksim'de Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

Taksim'de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Uyarıların ardından öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur, Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı. Etkisini gösteren yağmura Taksim Meydanı'nda yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların zor anları kameralara yansıdı.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini göstermeye devam edeceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL