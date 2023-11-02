Taksim'de yağmur etkili oldu
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Taksim'de yağmur etkili oldu Taksim'de etkili olan soğuk ve yağmurlu hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Taksim'de yağmur etkili oldu
İSTANBUL - Taksim'de etkili olan soğuk ve yağmurlu hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de etki olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Evlerinden hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar kapüşonlarıyla yağmurdan korundu, kimisi de yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel