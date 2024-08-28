Taksim'de gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu
İstanbul'da yaşanan sağanak yağışın ardından Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekti.
Taksim'de gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu. Taksim'de bulunan ve manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, o anları kayıt altına aldı.
İstanbul'da yaşanan sağanak yağışın ardından Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekti. - İSTANBUL